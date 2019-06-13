Kıbrıs gazisi şehit babasını sevindiren haber

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen ve 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı. Saldırıda, Kahramanmaraş'ın Elmalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı İETT otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu da (38) hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısının yakalanmasının ardından İHA muhabirine konuşan Dokuyucu ailesi sevinçlerini dile getirdi. Teröristin yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen Kıbrıs gazisi baba Habip Dokuyucu, katile gereken cezanın verilmesini istedi.

Dokuyucu, “Patlamayı haberlerde duyduk ve oğlumuzu aradık ancak telefonuna bakmadı. Buradan uçağa binip gittik ve yolda telefon geldi hayatını kaybettiğini öğrendik. Kardeşiyle birlikte bulmuşlar cesedini tanınmıyormuş. Daha sonra cenazemizi aldık ve bize teslim ettiler. Sağ olsunlar Kahramanmaraş'a kadar getirdiler. O katile en büyük cezayı istiyorum, şu anda elime geçse yerim onu. Dün de haberlerde izledim yakalanmış sevindim” dedi.

Şehit Ahmet Dokuyucu'nun annesi Kıymet Dokuyucu (69) ise, “Çocukları var çocuklarının bakıma ihtiyacı var. Devletimizin bir el atmasını istiyoruz. 5 tane çocuk gelin ile birlikte İstanbul'da kaldılar” diye konuştu.

Polis memuru Muammer Ateş'in babası Orhan Ateş: “Katilin yakalanması bizim için bir ferahlıktır”

Bayburtlu polis memuru Muammer Ateş'in Trabzon'da yaşayan babası Orhan Ateş, saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanmasıyla içinin ferahladığını söyledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek haberin acılarını bir nebze hafiflettiğini belirten Ateş, Vali Ustaoğlu'nu oğlu için düzenlenecek mevlid merasimine davet etti. Devlete teşekkür etmek için Vali Ustaoğlu'nu ziyaret ettiğini dile getiren Ateş, “Valimizi oğlumun mevlidine davet ettim. Katilin yakalanması bizim için bir ferahlıktır. O alçakları Cenabı Allah mahvetsin. Elini kolunu bağlasın. Benim çocuğum genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Bu olayda 200 kişiden fazla yaralı oldu. Türkiye'nin huzuru kaçıran PKK'yı cenabı Allah mahvetsin. Bu kadar gence kıyılır mı? Alçakça bir saldırıda benim çocuğum şehit oldu. Cenabı Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Benim çocuğum 26 yaşında hayatının baharında gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

Halil Koyun - Ozan Köse - Bekir Koca