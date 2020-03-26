'Kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeği güvence altına alınmalı'

Deniz Emniyet Derneği, Dünyayı sarsan küresel salgın koronavirüs ve deniz sektörüne etkileri konusunda açıklama yaptı. Dernek olarak, ülkemizin ve dünyanın bu zor günlerinde tüm zorluklara rağmen tüm gayretleriyle hayat kurtaran sağlık personeline minnet ve şükranla alkışladıklarını dile getiren dernek yönetimi, "Devletimizde bu süreçte fiilen çalışan bu insanüstü gayrete ek ödeme ile teşekkürünü dile getirmiştir. Salgınla mücadelenin bir bütün olduğu unutulmamalı sağlık sektörü, belediyeler ve gıda sektörü yanında zorunlu ve kesintisiz hizmet üreten denizcilik sektörünün bu süreçte göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Özellikle limanlarımıza gelen, limanlarımızdan çıkış yapan veya Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere hizmet veren kılavuz kaptanlar ve kılavuzluk destek personeli risk altındadır" ifadelerini kullandı.

"Kılavuz kaptan arkadaşlarımız, tıpkı hastanelerdeki sağlık görevlileri gibi risk altında görev yapmaktadırlar"

Kılavuz kaptanlar, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarında görevli tüm personel ve mürettebat başta olmak üzere gemi acentelerinin; sahil sağlık, deniz polisi ve sahil güvenlik gibi teşkilatlarda görev yapanların koronavirüs tehdidi ile 'evinde kal' kampanyalarının yapıldığı bugünlerde evlerinden uzak, yetersiz emniyet tedbiri ile çoğu yabancı uyruklu insanlarla yakın temas halinde hizmet verdiğinin altını çizilirken, "Deniz Emniyet Derneği olarak salgın bu boyutlara ulaşmadan 5 Şubat'ta yaptığımız açıklamada bu riskle ilgili uyarı yapılmıştır ve tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Limanlarımıza günde 100 gemi geliyor, bu en az 200 gemi hareketi ve bu sayıda kılavuzluk hizmeti verilmesi anlamına gelmektedir. Boğazlarımızda da hem İstanbul hem Çanakkale boğazını düşündüğümüzde günde yaklaşık 120 gemiye kılavuzluk hizmeti verilmektedir. Bu gemilerin karantina kontrolünden geçtiği söylenebilir ancak unutulmasın ki Boğazlarda yapılan bu işlem bir formaliteden ibarettir. Bu işlem esnasında ne gemi personeli ne de gemi sağlıkla ilgili hiçbir kontrole tabi tutulmamakta veya taramadan geçirilmemektedir, sadece beyan alınmaktadır. Bu gemilere çıkan kılavuz kaptan arkadaşlarımız, tıpkı hastanelerdeki sağlık görevlileri gibi risk altında görev yapmaktadırlar. Bu personelin tehdit altında bulunduğu bir gerçektir. Gerekli güvenlik önlemleri alınsa bile bu sektördeki personelin öncelikli ve sıklıkla test yapılması gereken gruba alınmaları gereklidir. Kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeği güvence altına alınmalıdır." şeklinde açıklamasında durumun ciddiyetini vurguladı.

"Kılavuz kaptanlar da alkışı ve ek ödemeyi hak etmektedir"

Sağlık personeline yapılan alkış ve ek ödeme uygulamasının çok doğru ve yerinde olduğunu ve toplum olarak da minnettarlığın bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Deniz Emniyet Derneği, çok değerli sağlık personeli kadar kılavuz kaptanlar ve kılavuzluk hizmet personelinin de alkış gibi sosyal desteği ve ek ödemeyi hak ettiğini, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarının bu çağrıyı duyacağını ümit ettiğini belirtti.