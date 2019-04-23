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Kılıçdaroğlu: 'YSK'nın KHK kararı doğru bir karar'

Kılıçdaroğlu: 'YSK'nın KHK kararı doğru bir karar'
Kılıçdaroğlu: 'YSK'nın KHK kararı doğru bir karar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu’nun KHK ile ilgili aldığı karar doğru bir karar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten çıkartılanlarla ilgili kararına ilişkin, “YSK'nın KHK ile ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki ‘Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var” dedi. 

Bir televizyon programında bir öğrencinin Almanya vatandaşı olmak istemesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının önemi herkese en iyi şekilde anlatılması gerekiyor. O yaştaki bir çocuk böyle bir talepte bulunuyorsa oturup büyüklerin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.  

Ahmet Umur Öztürk

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