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Kilis'te motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te bir motosiklet önce traktöre, sonra refüje çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Kilis'te motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Arslan (35) yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet, Şeyh Mansur Kavşağı'nda Ramazan Ç. (65) yönetimindeki 63 DV 716 plakalı Massey Ferguson marka traktöre, ardından da refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan ile motosiklette bulunan eşi Sevil Arslan (31) ve kızı Zeynep Ela Aslan (8) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan hayatını kaybetti.

Ölüm kavşağındaki kaza kamerada

Sinyalizasyon olmaması nedeniyle sürekli ölümlü ve yaralamalı kazalar olması yüzünden "ölüm kavşağı" olarak bilinen Şeyh Mansur Kavşağı'ndaki kaza, saniye saniye Kent Güvenlik Kamera Sistemleri (KGS) kameraları tarafından görüntülendi.

Mehmet Ali Dağ
 

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