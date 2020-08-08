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Kilis'te taziyeler yasaklandı

Kilis'te taziyeler yasaklandı
Kilis'te taziyeler yasaklandı

Kilis Valiliği tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kentte taziyelerin yasaklandığını açıkladı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Son bir ayda kentte korona virüs vakaları tavan yapması üzerine Kilis Valiliği taziyeleri yasakladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan tespitlerde korona virüs salgının taziyelerde daha fazla yayıldığı görüldüğünden taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekte birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulü yapmamalarına ve taziye kabulünün yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Valiliğin aldığı yasak kararı vatandaşlar büyük bölümü tarafından olumlu karşılanıyor. Vatandaşlar, valiliğin aldığı kararın doğru olduğunu, desteklediklerini ifade ettiler.

Mehmet Ali Dağ

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