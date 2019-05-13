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Kilosu 30 liraya satılan kiraza şarkılı türkülü hasat

Kilosu 30 liraya satılan kiraza şarkılı türkülü hasat
Kilosu 30 liraya satılan kiraza şarkılı türkülü hasat

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin kiraz üretim merkezi Çile, Doğanca ve Gökçesaray Mahallelerinde kiraz hasadı başladı. Bu yıl hasadın bir ay geç yapılmasına rağmen yüksek rekolteli ve kaliteli ürün elde eden üretici, hasadı türküler eşliğinde yaptı.

Kilosu 30 liraya satılan kiraza şarkılı türkülü hasat - Tıkla İzle

Normalde Nisan ayı ortalarında başlayan hasat bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle bir ay geç yapıldı. Buna rağmen rekoltesi yüksek, kaliteli ürün elde eden kiraz üreticisi, üzerine bir de fiyatların iyi olmasıyla bayram etti. Kilosu bahçede 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kirazın üreticisi hasadı türküler eşliğinde yaptı.

Doğanca Mahallesinde 10 yılı aşkın süredir kiraz üretimi yapan Nimet Sönmez, yılın ilk hasadını yaptıklarını, ürün kalitesinin iyi, rekoltenin ise yüksek olduğunu söyledi. Sönmez üreticinin keyifle hasat yaptığını belirtti. Bir diğer üreticisi Naziker Sönmez de fiyatların 20 ila 30 lira arasında değiştiğini vurgulayarak fiyatlar nedeniyle keyiflerinin yerinde olduğunu söyledi.

Üretici Ahmet Özdemir ise, “Bu yıl kiraz hasadımız hava muhalefetinden dolayı biraz geç kaldı ama buna rağmen kirazlarımız bu yıl daha güzel. Fiyat aralığı da 20-30 lira arası değişiyor. Üreticinin keyfi yerinde. Bundan sonra da Napolyon cinsi ihracat kirazı hasat edilmeye devam eder. Bu yıl Çile, Doğanca ve Gökçesaray Mahallelerimizde toplamda 300 ton kiraz rekoltesi bekliyoruz” dedi.

Kiraz hasadını yapan bayanlar ellerinde kiraz dolu kovalarla hep birlikte tüm Türkiye'ye seslenerek, "Gazipaşa'nın doğal kirazını herkes yemeli" sloganı attı.  

Ahmet Mervan Taş
 

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