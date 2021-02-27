King & Queen of Corbet's'de şampiyonlar belli oldu

Dünyanın önemli kayak ve snowboard etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen King & Queen of Corbet's'de 2021 yılı şampiyonları belli oldu. Jackson Hole Mountain Resort'te gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen 26 sporcu birincilik için mücadele etti. Zorlu hareketlerin, ters taklaların, uzun atlayışların jüri tarafından değerlendirildiği mücadelede erkeklerde Karl Fostvedt, kadınlarda da Madison Blackle ymutlu sona ulaşmayı başardı.

Erkekler yarışında ikinciliği Hans Mindnich, üçüncülüğü ise Jake Hopfinger elde etti. Kadınlarda ise podyumda yer alan diğer sporcular Audrey Herbert ve Zoe Vernon oldu. Mücadelenin tüm ayrıntıları ve en güzel atlayışların tekrarları da RedBull TV'den izlenebildiği belirtildi.