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Kiraz hasadı başladı; tarlada fiyat 5 ile 8 TL arasında

Kiraz hasadı başladı; tarlada fiyat 5 ile 8 TL arasında
Kiraz hasadı başladı; tarlada fiyat 5 ile 8 TL arasında

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yılın ilk kiraz hasadı başladı. Kırağının vurduğu kirazda fiyatlar ise 5 ile 8 TL arasında.

Baharın gelmesiyle birlikte meyvelerde hasat başladı. Çileğin ardından İnegöl'de kiraz hasadı başladı. Ancak kiraz üreticileri bu yıl umduklarını bulamıyor. Zira geçtiğimiz günlerde yaşanan don ve kırağı üreticiyi vurdu. Kirazın fiyatı ise tarlada 5- 8 TL arasında değişiyor. Hasadın az olmasından dolayı kiraz fiyatları pazarlarda yüksek olması bekleniyor.

Kiraz üreticilerinden Hüseyin Can, "2019 yılın ilk kiraz hasadı başladı. Ancak hasadın yanı sıra son günlerde yaşanan don ve kırağı kirazı oldukça kötü etkiledi. Ağaçlarda geçen yıl kirazdan geçilmezken, bu yıl ise neredeyse yarı yarıya fark ediliyor. Fiyatlar ise tarlada 5 ile 8 TL arasında fakat pazarda ise fiyat 16 TL kadar çıkıyor. Kirazda azalma var bunun sebebi ise don ve kırağa. Toplatmaya değmez, işçi tutsan parasını çıkaramazsın" diye konuştu.  

Seyfettin Aras


 

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