Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Karakeçili kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 71 EZ 926 plakalı otomobil ile A.D.'nin kullandığı 71 FH 609 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan İ.A.'nın kullandığı otomobil, trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücü İ.A. (43) ile yolculardan N.A. (38), C.A. (9), D.A. (8) ve N.A. (5) yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü A.D. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden olduğu öğrenilen 3'ü çocuk, 5 kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay