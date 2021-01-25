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Kırıkkale'de kendisini tabancayla vuran kişiyi meydanda kurşunladı

Kırıkkale'de kendisini tabancayla vuran kişiyi meydanda kurşunladı
Kırıkkale'de kendisini tabancayla vuran kişiyi meydanda kurşunladı

Kırıkkale'de bir şahıs, 15 gün önce kendisini tabancayla vuran kişiyi şehrin meydanında kurşunladı. Olayda yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.50 sıralarında Kırıkkale merkez Cumhuriyet Meydanı Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli kişi, polis merkezinde denetim serbestlik imzasını attıktan sonra evinden ruhsatsız tabancasını alarak meydana geldi. O sırada husumetli olduğu A.Y.'yi görür görmez tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunlanan A.Y., sağ ayak bileği ve kalçasından yaralanarak yere yığıldı. Polisler ise anında olaya müdahale ederek G.K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti tabancaya da el konulurken polis ekipleri de meydanda oluşan kalabalığın önüne geçmek için sık sık uyarılarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı A.Y.'yi ambulansa hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca A.Y. isimli şahsın, Ovacık Mahallesi Melek Girmez Sokak'ta 15 gün önce G.K.'yı tabancayla ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

Hasan Ay - Kadir Arslan
 

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