Kırılan baraj kapağının yenisi tamamen takıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü. Önceki gün sabah saatlerinde 7 tır ile getirilen 200 tonluk yeni kapağın takılması işlemi bugün tamamladı. Vinç yardımıyla taşınan kapağın takılması sonrası suyun akışı tamamen kesilirken, nehir yatağındaki su yüksekliğinin de düştüğü görüldü.

Kapağın kırılması nedeni ile özellikle Dicle Nehri kenarındaki yerleşim yerleri risk altına girmiş, yükselen su nedeni ile birçok iş yerinde milyonlarca lira zarar yaşanmıştı.

Öte yandan yaklaşık bir haftada akan 270 milyon metreküp suyun yaklaşık 3 ay sonra tekrar toplanacağı ve barajın eski halini alacağı öğrenildi.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

