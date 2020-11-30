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Kırklareli'de ve Edirne'de kar yağdı!

Kırklareli'de ve Edirne'de kar yağdı!
Kırklareli'de ve Edirne'de kar yağdı!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ve Edirne'de etkisini göstermeye başladı.

Kırklareli’de kar - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı

 Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli'de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Balkanlar'dan gelen ilk kar Edirne'ye giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevre köylerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde özellikle merkez ilçede yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.

Halil Dağ -Koray Ustabaşı
 

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