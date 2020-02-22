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Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracını devirdiği kaza güvenlik kamerasında

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracını devirdiği kaza güvenlik kamerasında
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracını devirdiği kaza güvenlik kamerasında

Denizli’de kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarparak devirmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan 2 polis memuru vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Ardından devrilen araç yine vatandaşların yardımı ile kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Saltak Caddesi üzerinden gelen İsmail D., idaresindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçince Mimar Sinan Caddesi üzerinden gelen ve devriye görevi icra eden 20 A 7254 plakalı resmi polis aracına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile polis aracı devrilerek yan yattı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada devrilen polis aracındaki yaralı polis memurları Mestami Burak Bagrıaçık, Nevzat Pınarbaşı araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Hafif yaralanan polis memurları ile otomobil sürücüsü İsmail D., ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar yaralı polis memurlarını çıkarıp devrilen polis aracını kaldırdı

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, polis aracının çarpışmanın etkisi ile devrilmesi ve sonrasında vatandaşların araca doğru koşarak yaralı polis memurlarına yardım edip çıkarması ve aracı kaldırılmaları yer alıyor.

Öte yandan, otomobil sürücüsü İsmail D.'nin hastanede yapılan kontrollerde ise 161 promil alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Semih Can Yılmaz - Osman Başpınar

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