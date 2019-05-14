Kırmızı kartı yedi, rakibine uçan tekme attı

U-19 2.Amatör Küme final maçında KDZ Ereğlispor ve Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu sahasında karşı karşıya geldi. Balıspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 80. dakikasında sinirler gerildi. Balıspor'un oyuncusu Fatih Birdane rakibi ile girdiği sert müdahale sonucunda maçın hakemi Bayram Çiv tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmesiyle sinirlerine hakim olamayan Birdane, rakip oyuncu Çınar'un göğsüne uçan tekme attı. Yerde acılar içinde yatan Soner Çınar, neredeyse kalbi durma pozisyonuna kadar geldi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan Çınar, saha kenarına kaldırıldı.

Öte yandan forması çıkarılan Çınar'ın göğsünde krampon izi çıktı. KDZ Ereğlispor yöneticilerinin rakip oyuncu Fatih Birdane'den şikayetçi olacağı öğrenildi. Balıspor, KDZ Ereğlispor'u 9-0 yenerek şampiyon oldu.

Emre Can Bayram