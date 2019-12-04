Kış aylarında renk değiştiriyor, Sivas'ta görüntülendi

Devlet Su İşlerinde görevli Burak Ayvalıoğlu, görev icabı gittiği Hafik ilçesinde doğada nadir olarak görünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelinciği fark etti. Bu anı kaçırmak istemeyen Ayvalıoğlu, cep telefonuna sarıldı. Yaz aylarında kahverengi, kış aylarında ise renk değiştirerek beyaz renge bürünen gelinciği, beyaz rengi ile görüntülemeyi başardı.

“Görünce çok şaşırdım”

Gelincik türünü görüntüleyen Burak Ayvalıoğlu, gelinciği görünce çok şaşırdığını belirterek, “ Görevimiz icabı Hafik İlçesine gitmiştik. Orada su debisi ölçümü yaparken Köprünün kenarında ne fareye benzeyen ne de Sincaba benzeyen bir hayvan gördük. Onda fotoğraflamak istedim. Ama çokta hızlı olduğu için çok fotoğraf alamadım. Birkaç tane fotoğraf aldım.

Bunun akabinde eşime gönderdim. Eşim ,beyaz gelincik, kutup gelinciği diyerek isminin geçtiğini görmüş. İnternette araştırıp baktığımda nesli tükenmekte olan nadir görülen bir hayvan olduğu yazmaktaydı. Böyle haberler vardı. gelinciği görünce şaşırdım. Ne sincaba benziyor ne fareye benziyor. Böyle uzun kuyruğu var. Burada hiç beyaz sincap görmemişiz hep kahverengi görmüşüz” dedi.

Onur Erden - Bora Kara