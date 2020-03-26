Kişisel koruyucu ekipmanı “yüz siperleri” Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yakın Doğu Üniversitesi NEU 3D Laboratuvarı Direktörü ve Pediatri Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emil Mamadov tarafından Sağlık Bakanlığı'na gerçekleştirilen ziyarette, seri üretime başlanarak üretilen koruyucu Yüz Siperleri, sağlık personellerine dağıtılmak üzere Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür'e teslim edildi. Ziyaret sırasında Dr. Çaygür'e yüz siperlerinin tasarım, üretim süreçleri ile koruyucu özelliği anlatılarak yeni ekipmanlar için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

“Koronavirüs savaşında ön sırada yer alan sağlık çalışanlarına alkış yetmez”

İlk seri yüz siperlerinin teslimi sırasında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm dünyayı saran ve insan sağlığını tehdit eden Yeni koronavirüse karşı hem bilimsel hem de inovatif çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu bağlamda zor günler geçiren ülkemiz adına bilimsel olarak her türlü, araştırma ve çalışmayı yürüterek, görüş alışverişi yaptıklarını, bilgi birikimlerini devlet yetkilileri ile paylaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pandemi ile savaşta en ön sırada yer alan sağlık çalışanlarına sadece alkışın yetmediğini ifade etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “İnsan sağlığını tehdit eden Yeni koronavirüse karşı alınacak tedbirler, korunma yöntemleri ile ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmalarını yürütürken, bu savaşta en ön sırada yer alan sağlık çalışanlarını sadece alkışlamak yeterli değil, onlara destek olmak gerekiyor. Onların sağlıklı kalabilmesi, salgının önlenebilmesinin en önemli unsurlardan bir tanesidir. Sağlık personellerinin sağlığının korunabilmesi adına mühendislerimiz tarafından tasarlanarak seri üretimine başlanan yüz siperlerinin sağlık personellerine ücretsiz dağıtılacak olması da bizim için büyük bir onurdur. Yakın Doğu Üniversitesi olarak her türlü mücadelede tüm imkanımızı milletimizin ve insanoğlunun yararına sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Hastalıkla mücadelede yeni Ar-Ge çalışmarı yürütüyoruz”

Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezine (DESAM) bağlı NEU3D Laboratuvarı Direktörü ve Pediatri Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emil Mammadov ise yüz siperinin tasarımının kendilerine özgü olduğunun altını çizerek, pandemi ile mücadelede yer alabilecek bazı ekipmanların da Ar-Ge çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

Yüz siperi için bir çok yerle tasarımın paylaşıldığını ve dünyanın farklı ülkeleri ile Türkiye'de bulunan 3D Laboratuvarlar ile de salgının kontrolünde neler yapılabileceğini konuştuklarını anlatan Doç. Dr. Mamadov, üzerinde çalışmalar yürüttükleri diğer ekipmanlarla ilgili yakın zamanda paylaşımda bulunacaklarını söyledi.

“Üretim kapasitesini 1.5 saate düşürdük”

Yüz Siperinin üretim süreci ve özellikleri ile ilgili bilgiler de aktaran Doç. Dr. Emil Mamadov, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki bütün cihazları kullanarak ortalama 4-5 saat süren üretim kapasitesini 1.5 saate düşürdüklerini belirtti.

“Pandemi ile mücadelede tüm imkanların kullanılması memnun edici”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür de Yeni koronavirüs nedeniyle mücadelede dışarıdan malzeme getirilmesinin zor olduğu bir süreçte, Yakın Doğu Üniversitesi'nin yerli üretimle sağlık çalışanlarını korumak için sergilediği girişimin oldukça memnun edici olduğunu söyledi.

Müsteşar Dr. Çaygür, tüm birimlerini, teknik ve teknolojik imkanlarını kullanarak Yeni koronavirüs ile yurt genelindeki mücadeleye büyük katkı veren Yakın Doğu Üniversitesi'ne şu ifadelerle teşekkür etti: “Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için büyük mücadele verdiğimiz ve ekipman tedariğinin zor olduğu bir dönemde, Yakın Doğu Üniversitesi'nin hızlı bir şekilde tasarım yaparak, seri üretimine geçtiği yüz siperleri, bu mücadelede yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Günlük üretim kapasitesini en yüksek standartlara çekerek mücadeleye hızlı bir şekilde destek veren, başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere tüm Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.”