Kişisel veriler iki yıl sonra imha edilecek

Anayasa Mahkemesinin (AYM) ‘Kamu görevine başlayacaklar için zorunlu olan güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulamasına ilişkin kanun maddesi' konusunda, AK Parti jet hızıyla yeni düzenleme yapacak.

AYM'nin 29 Kasım'da verdiği iptal kararında, ‘Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınması ve kullanılmasına izin verilmesinin' Anayasa aykırı olduğu belirtilmişti. Bu kararın devamında yer alan başka bir iptal kararı ile ilgili olarak da ‘İptalin 9 ay sonra yürürlüğe gireceği' ifadesi yer alıyordu. Birçok hukukçu tarafından bu sürenin ‘Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını' kapsadığı ve iptal kararının hemen değil 9 ay sonra yürürlüğe gireceği şeklinde yorumlanmıştı. AK Parti hukukçularının AYM kararı üzerinde yaptığı çalışmada ise bu sürenin, iptal edilen ‘Güvenlik ve arşiv taraması' uygulamasını kapsamadığı sonucuna varıldı. Bu nedenle, güvenlik soruşturmaları konusunda yasal bir boşluk oluşmaması için acilen yeni düzenleme yapılması gündeme geldi. 9 aylık sürenin sadece Sağlık Bakanlığına alınacak sözleşmeli personelin mülakatına ilişkin düzenleme için verildiğini belirten AK Parti'nin hukukçularından Afyon Milletvekili Ali Özkaya “Güvenlik soruşturmalarını düzenleyen maddenin iptalinde 9 aylık süre yok. Ben AYM ile de görüştüm. Madem ‘anayasaya aykırı ve hak ihlali var' derhâl yürürlüğü girmesi gerektiğini düşündükleri için süre konulmamış. AYM kararı kritik güvenlik personelini, yani asker-polis, ceza ve infaz memurları, yani silah taşıyanları kapsamıyor. Bu karar diğer devlet memurları ile ilgili. Kişisel verilerle ilgili bir karar. Bu karara uygun olarak bir adım atılacak” değerlendirmesini yaptı.



AK Parti'nin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından hemen sonra Meclis gündemine getireceği yasal düzenleme ile, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda ‘güvenlik soruşturmaları yapılırken, hangi soruların sorulacağı, kimin soracağı, elde edilen verilerin nasıl saklanacağı, ne kadar süre ile saklanacağı, nasıl imha edileceğine' yönelik kriterler belirlenecek. Hazırlanan taslakta, ilk defa veya yeniden kamu görevine atanacakların tümü hakkında MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirliklerinin güvenlik soruşturması yapabileceği öngörülüyor. Bu birimlerin, veri güvenliğine ilişkin mevzuatta gösterilen tedbirleri alacağı, elde edilen verilerin, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebileceği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemi tamamlandıktan iki yıl sonra silineceği hükme bağlanıyor.

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Türkiye Gazetesi