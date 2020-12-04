Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele için alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşam saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul trafiği yüzde 81 seviyelerine ulaşmış ve trafik durma noktasına gelmişti. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren mega kentin trafiğinde hafif hafif rahatlamalar yaşandı. İstanbul'un trafiği kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren düşmeye başlarken, bazı noktalardaki yoğunluk ise devam ediyor. Bazı bölgelerde evlerine gitmek isteyen vatandaşların trafikte yoğunluğa neden olduğu görülürken, İBB verilerine göre yoğunluk ise yüzde 33 seviyelerine geriledi.

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Ahmet Faruk Sarıkoç - Furkan Tan

