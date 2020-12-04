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Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul’da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.

Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs salgının öncesindeki gibi yoğunluk oluşan toplu taşıma aracında adeta salgın önlemleri hiçe sayıldı.

Sümer Avcı

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