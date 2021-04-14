Kısıtlama saati değişti, trafikte yoğunluk erkenden başladı

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında normal şartlarda 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının 2 saat geriye çekilerek 19.00'dan itibaren başlayıp sabah 05.00'a kadar süreceğini duyurmuştu. Yeni açıklanan kısıtlama saati kararı sonrası işlerinden çıkan vatandaşlar evlerine dönüş yolunda erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kadıköy D-100 Ankara ve Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçümlendi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya

