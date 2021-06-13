Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gazi Bulvarı yan yolda ters yönde giden 07 GN 855 plakalı aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü Emre Ç. (19), polisin dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri ile Emre Ç. arasında yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca yaşandı. Emre Ç. kovalamaca sırasında 2832. sokakta park halindeki 2 otomobile çarpınca yakayı ele verdi. Polis tarafınan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen gence polisin dur ihtarına uymama, sokağa çıkma yasağını ihlal etme, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan 10 bin TL'ye yakın idari para cezası uygulandı.

Akif Yılmaz

