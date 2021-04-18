Kısıtlama yokmuş gibi parklara akın ettiler

Ülke genelinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından yeniden getirilen kısıtlamalar kapsamında hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi. Vatandaşlarının market alışverişlerinin dışında çıkmasının yasak olduğu hafta sonunda Eskişehir'in ünlü parklarından Kanlıkavak Parkı'nda kaydedilen manzaralar 'pes' dedirtti.

Vatandaşların parkta yürüyüş yaptığı, banklarda oturduğu, karton bardaklarla getirdikleri kahveleri içtikleri gözlendi. Maske mesafe kuralının unutulduğu hafta sonunda oluşan manzaralar tedirginlik oluşturdu. Vatandaşlar böylelikle hem hafta sonu tüm gün geçerli olan sokağa çıkma yasağını, hem de Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent genelindeki parklara getirilen oturma yasağını delmiş oldu.

Bahadır Turgut - Ali Furkan Çetiner

