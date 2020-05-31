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Kısıtlamanın son günü Bursa havadan görüntülendi

Kısıtlamanın son günü Bursa havadan görüntülendi
Kısıtlamanın son günü Bursa havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde sessiz kalan Bursa sokakları havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri dâhilinde 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa sokakları sessiz kaldı. İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma kararı, cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladı. 2 günlük kısıtlamanın son gününde de sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kaldığı Bursa'da boş cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Şehrin göbeğindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Altıparmak adeta sessizliğe büründü. Bursa'nın boş cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

Fatih Çapkın - Abdullah Çibir

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