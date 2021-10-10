Kitap fuarını 9 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

Gaziantep'te düzenlenen Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey Kitap Günleri Fuarı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2 Ekim'de kapılarını açmıştı. Düzenlenen muhteşem fuarı açılış gününden bu yana 100 bini aşkın vatandaş ve öğrenci ziyaret etti.

105 yayınevi ve 28 yazarın katıldığı fuarı Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve diğer çevre illerden de vatandaşlar ziyaret etti. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, Hayati İnanç, Hatice Kübra Tongar, Alişan Kapaklıkaya, Pelin Çift, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar gibi 28 ünlü yazar ile bir araya gelerek, tanışma ve sevdikleri kitapları imzalatma imkanı buldu.

50 bin öğrenciye hediye çeki

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fuara öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 50 bin öğrenciye hediye çeki verildiğini kaydetti. Tahmazoğlu, “Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediğimiz Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'na vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin çok büyük bir ilgisi oldu. Tüm stantların başında kitap severler kitap alabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Buradaki bir diğer farlılık kitap severler stantlarda bir yandan kitap alırken, diğer yandan da salonlarda bu kitapları yazan yazarlarla söyleşi yapıp soru sorma imkanına sahip oluyor ve akabinde de imza günleri ile de almış oldukları kitapları yazarlarına imzalatabiliyorlar. Böylece üçlü bir fonksiyon burada gerçekleşmiş oldu. Öğrencilerimize kitap okumayı sevdirmek ve kitap alma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 50 bin öğrencimize 80 TL değerinde hediye çeki verdik. 70 bin öğrencimize kumbara hediye ettik. Böylelikle öğrencilerimiz de burada istedikleri yazarın kitabını hediye çekleri ile alarak istediği söyleşiye katılabilme fırsatı buldu. Şu ana kadar tespitlerimize göre 100 bini aşkın vatandaşımız Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'nı ziyaret etti. Çok başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dev kitap fuarı ve hediyeler nedeniyle teşekkür eden öğrenciler, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kendilerine verdiği hediye çekleri ile istedikleri kitapları alarak sevdikleri yazarlara imzalattı. Fuardan kitap alan öğrenciler, fuar sayesinde istedikleri yazarlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Muhteşem bir fuardı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun sayesinde sevdiğimiz yazarların seminerlerine katılıp kitaplarımızı imzalattık. Bizlere verilen hediye çekleri ile isteğimiz kitapları ücretsiz aldık. Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.

Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'na çocukları ve eşleri ile birlikte gelen vatandaşlar, fuardan oldukça memnun olduklarını belirterek, “Hem çocuklarımız hem de bizler için çok güzel ve önemli bir proje. Düzenlenen fuar sayesinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ni de gezme imkanı bulduk. Birçok yazarın ve yayınevinin olduğu bu fuarda aradığımız kitapları bulup almak bizleri mutlu etti. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz” diye konuştular.