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Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Adıyaman’da, iki grup kız öğrenci arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı bıçaklı kavga yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2488 Sokak içerisinde karşı karşıya gelen 2 grup kız öğrenci arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği, tekme ve tokatların konuştuğu kavga sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte kavga eden kız öğrenciler dağılarak ara sokaklardan kaçarak gözlerden kayboldu. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri kavgaya karışan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

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