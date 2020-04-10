Kızıltepe'de bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eymirli Mahallesi korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışlara kapatırken 10 farklı noktada çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla emniyet tedbiri alındı. Ayrıca yapılan anonslarla vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istendi. Yetkililerden yapılan açıklamada "Korona virüs ile mücadele kapsamında 10 Nisan 2020 tarihi saat 09.30'dan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Eymir Mahallesi'nde karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Selman Güneş

