KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İki devletli, egemen eşitlik temelinde bir süreç sürdürülecek'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tatar, Mersinlik bölgesindeki yangına değinerek tespitlerini aktardı. Bugün helikopterler ve İHA'larla yapılan yangınla ilgili tespitleri aktaran Tatar, 18 kilometrekare alan olarak belirlenen yangının son durumunu ve kuzey bölgesindeki yangınların hangi noktada olduğunu incelediklerini belirtti.

Tatar, Türkiye'nin gönderdiği helikopter, yangın söndürme uçağı ve diğer desteklerle yangının bu akşama söndürülmesi gayretlerinin devam ettiğini belirtti. Kriz masasına başkanlık yaparak yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Tatar, koordinasyon içinde başarının sağlandığını söyleyerek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Geniş bir alanın yangından etkilediğini, bunun üzücü olduğunu ancak yaşananlardan dersler çıkarıldığını ve gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini paylaştığını kaydetti.

Tatar, Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın meydana getirdiği olumsuzluklara değinerek, yaz döneminde turizm ve öğrencilerin gelişiyle sağlanacak açılımlarla ekonomik ve diğer sıkıntıların geride kalması temennisinde bulundu. Tatar, Türkiye'nin verdiği desteğin ise çok önemli olduğunu ifade etti.

“Rum liderin önerilerini reddettik”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektuba verdiği yanıta değinen Tatar, sözde güven oluşturucu önlemler olarak Maraş'ın iadesi, limanların Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB)denetiminde açılması gibi önerileri reddettiklerini bunların söz konusu olamayacağını söyledi.

İki devletli, egemen eşitlik temelinde bir sürecin sürdürüleceğini söyleyen Tatar, Anastasiadis'in mektubuna ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacaklarını belirterek, önerilerin, doğal gaz ve hidrokarbon yataklarını da kapsayacak şekilde olacağını ifade etti. “Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim” diyen Tatar, Maraş açılımının gerçekleştirildiğini, bunun önemli ve değerli bir adım olduğunu söyledi.

“Maraş, KKTC sınırları içindedir”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, açılımın uluslararası hukukun kabul ettiği şekilde yapıldığını, eski mülk sahiplerinin yapacağı müracaatları değerlendireceklerini kaydetti. “Altını çizmek isterim ki Maraş, KKTC sınırları içindedir” diyen Tatar, altyapısının daha da iyi bir noktaya getirileceğini söyledi.

“Adaya barış 20 Temmuz 1974'te gelmiştir”

Tatar, Ukrayna -Rusya Savaşı'nın yaşandığını bu noktada Türkiye'nin garantörlüğünün önemini bir kez daha görüldüğünü belirtti. “Adaya barış 20 Temmuz 1974'te gelmiştir” diyen Tatar, Kıbrıs meselesinin özünün egemenlik meselesi olduğunu belirtti. Tatar, federal modelin çoğunluğun azınlığını yöneteceği ve Kıbrıslı Türklerin asimile edileceği bir noktaya sürükleneceğini aktardı.

Yunanistan'ın Ege adalarında uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve o durumun buraya yayma eğilimi olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bu tuzağa düşmeyeceklerini kaydetti. Anavatan Türkiye'nin bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteklere teşekkür etti.