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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Tatar, “Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim” dedi.

Emir Abdurrahman Bulut

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