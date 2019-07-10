KKTC Dışişleri Bakanı'ndan doğalgaz açıklaması

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD tarafından Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondajlama çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan krizle ilgili son açıklamayı değerlendirdi. Bakan Özersay, ABD tarafından yapılan açıklamada bölgedeki doğalgazın çıkartılması meselesiyle ilgili iki taraf arasında işbirliği ve diyalog inşasının gerektiğine dair ifadelerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 9 Temmuz 2019 tarihinde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kabul edilemez bulduğumuz unsurlar olmakla birlikte, iki taraf arasında işbirliğinin sağlanması ve diyaloğun artırılması, böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ve ekonomik refah için bir zemin hazırlanmasına yönelik söylemleri dikkate değer buluyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Özersay, “Bu ifade, Kıbrıs Türk tarafının konunun çözümüne ilişkin tutumu ile örtüşmektedir. Kıbrıs Türk tarafı olarak, hidrokarbon kaynakları konusunda hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile hem de ilgili tüm taraflarla işbirliği ve diyaloğa daima hazır olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), yıllardır ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği ve diyalog için GKRY'e öneriler sunduğunu, ayrıca uluslararası topluma ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği yapılması yönünde tüm ilgili tarafları cesaretlendirmesi hususunda çağrılar yaptığını hatırlatırım. Gelinen aşamada, ABD'nin bu konudaki çağrısına GKRY'nin duyarsız kalmayacağını ve ABD'nin bu söylemlerinin takipçisi olacağını ümit eder, diğer ülkeleri de işbirliği yapılması, diyaloğun artırılması ve böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ile ekonomik refah sağlanması yönünde bir tutum sergilemeye davet ederiz” diye konuştu.

“Asıl provokasyon Rum tarafınca yapılıyor”

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ayrıca “ABD tarafından yapılan açıklamada söylenenin aksine asıl provokasyon meydana getiren ve gerginliği artıranın bölgedeki doğal kaynaklar konusunda tek yanlı hareket etmekte ısrar eden ve konuyu diğer paydaşlarla görüşmeye dahi yanaşmayan Rum kesimi olduğunu bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum” ifadelerini de kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut