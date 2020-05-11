KKTC'de 83 yaşındaki son korona hastası taburcu edildi

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindiren haber geldi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan ülkedeki son korona hastası 83 yaşındaki Zekai Gece, bugün alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Gece, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başhekim Adil Özyılkan, doktorlar, sağlık görevlileri ve hastane personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden çıkarıldı. Gece, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Ben buraya ölü geldim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, yaptığı açıklamada 9 Mart'ta tespit edilen ilk vakadan sonra hükümetin aldığı tedbirler, düzenlemeler ve halkın bu düzenlemelere uymasıyla birlikte iki ay sonra son vakanın taburcu edildiğini ifade etti. Tatar, bu sonucun KKTC'nin bir başarısı olduğunu vurgularken, KKTC'nin büyük bir sınav verdiğini ve salgın sürecinin iyi yönetildiğini açıkladı. Başbakan, bu süreçte çalışan, katkısı olan herkese teşekkür ederken, bu süreç sonrasında yapılacak farklı düzenlemeler ile normalleşme sürecinin en iyi şekilde başarılabilmesinin önemine vurgu yaptı. Tatar, önümüzdeki dönemde hastanelerin yatak kapasitesinin arttırılması, altyapının güçlendirilmesi için çalışacaklarını açıkladı. Başbakan, rehavete kapılmamak gerektiğine ve tedbirleri elden bırakılmamasına vurgu yaparken, KKTC'de vaka bulunmadığını düşündüklerini ifade etti. Tatar, “Bu başarı hepimizindir, bu başarı KKTC'nindir” ifadelerini kullanırken, şimdi sıranın ekonominin toparlanmasında olduğunu belirtti. Başbakan Tatar, bu salgın sürecini Türkiye'nin yardımları ile atlattıklarını dile getirirken, Türkiye'nin de salgından en kısa sürede kurtulmasını temenni etti. Başbakan, son olarak yarın Dünya Hemşireler Günü olduğunu anımsatarak, tüm hemşirelerin gününü kutladı.

Sağlık Bakanı Pilli, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, bu başaranın sağlık çalışanlarına ait olduğunu dile getirdi. Pilli, şu an da KKTC'de korona vakası bulunmadığını açıklarken, salgın ile mücadelenin devam ettiğini vurguladı. Bakan Pilli, vatandaşlara Bakanlara Kurulu'nun aldığı kararlara uymaları konusunda çağrı yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, yaptığı açıklamada, başarının tek taraflı olmadığını, bu başarının halkla birlikte el ele kazanıldığını kaydetti. Özyılkan, sürecin son bulması temennisini dile getirerek, her şeyin bitmediğini, gelecek güzel günler için kurallara uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC'de 24 gündür vaka görülmezken, ülkede bugüne kadar görülen 108 vakadan 103 kişi taburcu edildi, 4 kişi ise yaşamını yitirdi. KKTC'de artık korona hastası bulunmuyor.

Emir Abdurrahman Bulut

