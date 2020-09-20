KKTC'de Covid-19 önlemleri 1 Ekim'e kadar uzatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ülkeler salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin süresini uzatıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı, Covid-19 önlemleri çerçevesinde 20 Eylül tarihine kadar uzatılan kararları bir kez daha uzatma kararı aldı. Salgında vaka sayısının yükselmesi nedeni ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önlemlerin 1 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığının ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdiği belirtildi. Alınan kararlar şöyle:

"1. 20 Eylül 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 1 Ekim 2020 saat 23.59 tarihine kadar uzatılmasına,

2. Seçim ve halkoylaması propagandaları süresince elden broşür dağıtılması bulaş riskini artıracağı nedeniyle bu uygulamanın yapılmamasına,

3. Meyhane, restoran ve bet ofislerinin belediyeler tarafından daha sık ve sürekli denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerinin kapatılmasına,

4. Mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle 1 Ekim 2020 tarihine kadar barların kapatılmasına,

5. Ülkemize B ve C grubu ülkelerden giriş yapacak öğrenciler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC'ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.

6. Karantinaya alınan herkese karantina sürelerinin bitiminde (7. günün sonunda veya 14. günün sonunda) PCR testi yapılacaktır. Kişilerin karantina sonunda alınan PCR test sonuçlarının negatif olması kaydı ile karantina sürelerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.”

KKTC'de halen 579 kişinin hastane, yurtlarda ve pandemi otellerinde tedavisine devam edilirken, 3 hasta yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor. Bugüne kadar 4 kişi de koronadan hayatını kaybetti.

Emir Abdurrahman Bulut