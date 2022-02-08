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KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya evinin önünde silahlı saldırı - Tıkla İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Falyalı'nın ağır yaralandığı bildirildi. Falyalı'nın aracı Çatalköy'deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı ifade edilerek, şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Falyalı'nın, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Falyalı'nın saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emir Abdurrahman Bulut

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