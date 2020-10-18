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KKTC'de seçmen ikinci kez sandık başında

KKTC'de seçmen ikinci kez sandık başında
KKTC'de seçmen ikinci kez sandık başında

KKTC’de geçtiğimiz hafta ilk turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk bugün ikinci tur için yeniden sandık başında.

KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarışıyor. 199 bin 79 seçmen gelecek beş yıl için yeni Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.
Oy verme işleminin 08.00'de başladığı KKTC'de 11 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50+1 alamaması sonucu ikinci tur, ilk turda en yüksek oy alan Ulusal Birlik Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında geçiyor. KKTC'de 199 bin 29 seçmen 738 seçmen sandıkta oy kullanırken, oy verme işlemi 18.00'de son bulacak.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11 adaylı ilk tur, en düşük katılım yüzdesi olarak tarihe geçmişti.
Seçim sonuçlarının 22.00'de netleşmesi bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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