KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye'nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı' askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye'mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut