Klasik müziğe yeni bir boyut; 'Beethoven'ı anlatmak' Gümüşlük'te alkış topladı

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuar eğitmenlerinin, bir ilk olarak kabul gören teatral konseri “Beethoven'ı Anlatmak”, 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali sahnesinde klasik müzikseverlerle buluştu. Bu projede dünya üzerindeki en büyük bestecilerden Ludwig Van Beethoven'ın eserleri, onun hayatındaki dönüm noktalarını anlatan sahnelerle bütünleşti. Yaklaşık bir saat süren bu orijinal performansta iki keman ve piyano sonatı, üç kısa tiyatro sahnesiyle bir araya geldi.

Beethoven'ın Başyapıtlarına İlham Olan Anlar Ve Anılar İzleyici İle Buluştu

195 yıl önce hayata gözlerini yuman Ludvig Van Beethoven, ardında yalnızca unutulmaz eserler değil aynı zamanda zihinlere emsal olacak dramatik bir hayat hikâyesi bıraktı. O hikâyenin dönüm anlarının canlandırıldığı bu konserde, Beethoven'ın notalarının bambaşka ayrıntıları keşfedildi.

Beethoven'ın eserleri, kemanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuar Müdürü Dr. Erman Türkili ve piyanoda Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hyun Sook Tekin tarafından yorumlanırken, Beethoven'ın hayatından kısa sahneler, Adnan Ata Yiğit tarafından canlandırıldı. Doç. Dr. Elif Baş İyibozkurt'un kaleme alıp yönettiği performans, klasik müzik dinletilerine yeni bir boyut katarak Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisiyle karşılandı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden sanata ve sanatçıya tam destek

Konser sonrasında Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay, “Çok farklı bir konsept ve festivalimizde bir ilk, teatrel bir müzik akşamı yaşadık” diyerek teşekkür etti. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'i ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar'ı sahneye davet etti. Başkan Yücel, “Her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi olarak, 20. yılında Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ni desteklemek istiyoruz” dedi. Konserde yer alan sanatçıları ve festivalde emeği geçenleri tebrik ederek, “Harika şeyler yapıyorsunuz” şeklinde konuştu. Bu esnada sahneye gelen Türk halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan da, “Hekimoğlu” adlı türküyü seslendirdi.

Konser öncesi açıklama yapan BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar, “Bu projemiz yenilikçi bir proje çünkü tiyatroyla, oyunculukla müziğin birleştiği tiyatral bir konser niteliği taşıyor. Bizde bunun heyecanını yaşıyoruz. Müzik ve sahne sanatları bölümümüzün hocalarının ortak projesi. Metin yazarlığından, yönetmenliğine, oyunculuktan dinleti kısmına kadar bütün süreçlerde hocalarımız görev aldı. Bizde üniversitemiz olarak bu tarz projeler destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Ustalarla çırakları bu tarz festivallerde buluşturmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“Her gruba hitap eden bir proje oldu”

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Baş İyibozkurt, “ Öncelikle çok heyecanlıyız. 5 kişilik bir ekibiz. Müzik bölüm başkanımızın önderliğinde başladı bu proje. Klasik müzik konserlerini tiyatroyla besleyen bir konser yapmayı amaçladık. Bunun için uzun bir çalışma sürecimiz oldu. Belgesellerden ve kitaplardan faydalandık. En nihayetinde küçük sahneler kaleme aldık. Bu süreçte de Beethoven'ın hayatını şekillendiren süreçlere yer vermeye çalıştım. Şiirsel dilini kaybetmeden her gruba hitap eden bir proje oldu” diye belirtti. Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay, “Festival 19'uncu yılında çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bende 19 yıldır bu festivalin danışmanıyım ve hiç kesintisiz festivalimizi izleyicilerle buluşturduk. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi konservatuvarının da danışmanıyım, ilişkimiz yıl boyu devam ediyor. Bu etkinliğe onları bir eğitim kurumu olarak davet etmek bizi çok mutlu etti ve güzel bir akşam paylaşacağımız için heyecanlıyız. Enver Yücel beyefendinin aramıza katılması bizi çok mutlu etti. Farklı bir proje olduğu için herkes mutlu ve değişik bir tecrübe ile ayrılacak. Antik Taş Ocağı'nın dünyada örneği az görülen çok farklı atmosferi var” diyerek sözlerini tamamladı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür