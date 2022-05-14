Klinik Psikolog Kılıç: 'Evlilik nedeni, boşanma nedeni ile aynı oluyor'

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM Çarşamba Seminerleri'nin bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Şeyda Betül Kılıç oldu. “Anla Beni! Ailede Kriz Yönetimi” konulu seminerde konuşan Kılıç, AKDEM üyelerinin merak ettiği soruları da yanıtladı. Kılıç, partnerlerin evlenme sebebinin zamanla ilişkiyi bitirme sebebine dönüştüğünün altını çizdi. Kılıç, “Kişiler evlenme nedenini gözden geçirsinler, çünkü evlilik nedeni boşanma nedeni ile aynı oluyor. Çok titiz bir kadın diye evleniyorsunuz, ardından bu sebepten dolayı ayrılıyorsunuz. Statüsünden dolayı evleniyorsunuz, işi dolayısıyla evine gelemediğinde ayrılıyorsunuz. Başlangıçta başınızı döndüren neden ilişki yolunda değişiyor. İlişki aslında kimyasal bir tepkimeye benzer. Ortaya çıkan tepkimeden korkabiliyoruz. Kuralları bazen esnetmeli ve değiştirmeliyiz. Her zaman titiz, düzenli, sosyal olmamak gibi. Kendimizin ve gücümüzün de limitli olduğunu bilmeliyiz” dedi.

"TÜİK verilerine göre ileri yaş boşanmalarında artış gözlemleniyor"

İleri yaş boşanmalarında artış yaşandığına değinen Kılıç, “Kadınlarda 40 yaşından sonra bir aydınlanma oluyor. 'Ben neye sabrediyorum?' diyor. Bizim topraklarımızda emekliler genellikle kahvelerde ya da camilerin çay ocaklarında vakit geçiriyorlar. Çünkü o döneme kadar eşleriyle kurmadıkları ilişkiyi o saatten sonra kurmaya çalışıyorlar. Bir arada kaldıklarında stres ve uyum bozukluğu ortaya çıkıyor. TÜİK verilerine göre ileri yaş boşanmaları gözümüze çarpıyor. Kadınların kotası doluyor ve eşinin değişmesini beklemenin anlamsız olduğunun farkına varıyor. Yaşlı yalnızlığı dediğimiz bir yalnızlık var toplumumuzda” şeklinde konuştu.

“Çiftler ilişkilerde katlanmayı sabır ile karıştırıyor”

Şeyda Betül Kılıç, ruh sağlığının çok kıymetli olduğunu belirterek, öncelikle insanın kendisiyle ilişkisini düzenleyebilmesinin önemine değindi. Kılıç, çiftlerin birbirlerini değişecek diye beklemesinden ziyade olduğu gibi kabullenmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz bazen katlanmayı sabır zannediyoruz. Yıllarca bu insan değişsin diye beklenti içerisindeyiz. Değişecek diye beklemektense olduğu gibi kabul etmeniz gerekmektedir. Erkek kadın fark etmeden her birey güzel sözler duymaya ihtiyaç hisseder. Lütfen bu konuda dilinizi kısır alıştırmayın. İltifatı hepimiz hak ediyoruz. Toplumda sadakati artırmanın birinci kuralı paylaşımı arttırmaktır. İkincisi ise bazı beklentilerin karşılanamaz olduğunu kabul etmektir. Beklentilerimiz konusunda esnekleşeceğiz.”