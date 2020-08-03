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Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram trafiği sürüyor

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram trafiği sürüyor
Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram trafiği sürüyor

Kurban Bayramı'nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam ediyor.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram trafiği sürüyor - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolunda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk, gece saatlerine rağmen etkisini sürdürüyor. Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

Gürcan Yılmaz

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