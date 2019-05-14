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Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY’nin silahlı kuvvetler yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi.

Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf, 3'ü açıkta, 1'i emekli 6 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 yakalanarak gözaltına alındı. Firar 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. 

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