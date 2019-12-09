İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar
Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar

Zonguldak’ta çep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 1’i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.H, Ç.K isimli şahısların cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu sattığı tespit etti. Narkotik ekipleri şahısların bulunduğu eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Narkotimler kapıyı açmayan şahıslara karşı koçbaşı kullanarak ikamet kapısına kırıp içeri girdi. Eve yapılan aramada 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından A.H , Ç.K isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Barış Doğan - Onur Altındağ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.