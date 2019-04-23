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Kolombiya'da heyelanda ölenlerin sayısı giderek artıyor

Kolombiya'da heyelanda ölenlerin sayısı giderek artıyor
Kolombiya'da heyelanda ölenlerin sayısı giderek artıyor

Kolombiya’nın Cauca kentinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 30’a yükseldi.

21 Nisan'da şiddetli yağışlar sonrası heyelan oluşmuş, 8 ev toprak altında kalmıştı. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi (UNGRD), ölü sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Diğer kayıpların bulunması için arama ve kurtarma çabalarının devam ettiği bildirildi.

Portachuelo mahallesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması 8 evin toprağın altına gömülmesine neden oldu. Şehrin güneybatısındaki ülkeyi Ekvador'a bağlayan Pan Amerikan Karayolu tamamen kapandı. UNGRD'nin yaptığı açıklamada operasyonların kayıp olanların bulunmasına kadar devam edeceğini belirtip, net bir rakam vermemesi ölü sayısının çok daha artabileceği şeklinde yorumlandı.  

Serkan Bayar

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