Kolombiya'nın başkentinde sağlık sistemi çökmek üzere

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya çapında etkisini sürdürürken Kolombiya'da sağlık sistemi çökmek üzere. Başkent Bogota'da yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 73.4'e ulaştığı bildirildi. Bogota Belediye Ofisinin Sağlık Departmanı verilerine göre kentteki hastanelerde yüzde 1.6 oranında boş yatak kaldı. Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 75'e ulaşması halinde kırmızı alarm verileceği ifade edildi.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise katı karantina uygulamasına 5 ilçeyi daha ekleme kararı aldı. Bogota'da şu anda 100'den fazla mahallede katı karantina uygulanıyor.

Kolobiya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede toplam ölü sayısı 3 bin 223'e, vaka sayısı ise 95 bin 43'e yükseldi. Kolombiya'da ilk vaka 6 Mart'ta kayda geçerken, virüs nedeniyle ilk ölüm de 22 Mart'ta gerçekleşmişti.

Serkan Bayar

