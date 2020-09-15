İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komadan çıkan Rus muhalif Navalnıy'ın ailesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı

Komadan çıkan Rus muhalif Navalnıy'ın ailesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı
Komadan çıkan Rus muhalif Navalnıy'ın ailesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı

Rusya’da zehirlendiği iddiasıyla tedavi edilmek üzere Almanya’ya sevk edilen ve komadan çıkan muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın ailesiyle çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı.

Rusya'da 20 Ağustos'ta muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Omsk'taki hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan 44 yaşındaki muhalif liderin ailesi zehirlendiği iddiasıyla tedavi için Almanya'ya sevk edilmesini istemişti. 22 Ağustos tarihinde ise Navalnıy ailesinin talebi doğrultusunda Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Rusya'daki hastane Navalnıy'ın aşırı şeker yüklemesi nedeniyle komaya girdiğini açıklarken Almanya'daki Charite hastanesi muhalif liderin zehirlendiğini açıklamıştı. Alman, Fransız ve İsveç laboratuvarları da aynı yönde sonuçlar açıklarken batılı ülkeler muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kanıtlandığını öne sürerek Rusya'ya yeni yaptırımı gündeme getirdi.

Geçtiğimiz hafta komadan çıktığı açıklanan bu hafta ise yoğun bakım ünitesinden çıkarak normal odada tedavisine devam edildiği açıklanan Navalnıy'ın ailesi hastanede bekleyişini sürdürürken muhalif lider ile ailesinin yer aldığı bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta Navalnıy, eşi ve çocuklarıyla birlikte görülürken Navalnıy'ın sağlıklı görüntüsü dikkat çekti.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.