Komandoların paraşüt kursu nefesleri kesti

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da görev alan 1. Komando Tugayı'nda düzenlenen 28'inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu, İncesu Karasazlık mevkiinde gerçekleştirildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklara binen komandolar, belirlenen noktalara başarı ile iniş yaptı.

Kayseri 1. Komando Tugayı hakkında bilgiler

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan birlikler arasında yer aldı.

Güneydoğu'da 7000 komando, 222 günlük sınır ötesi operasyonu sonucunda tek bir şehit bile vermeden geri döndü.

PKK ile mücadele için özel eğitilen Kayseri 1. Komando Tugayı'na bağlı askerler, 5 ay içerisinde Hakkari ve çevre bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 700'den fazla teröristi ve 50'ye yakın sığınağı imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 Altın Madalyaya sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birliktir.

Tugayın sancağına Irak kuzeyinde icra ettiği sınır ötesi harekattaki başarısı sebebiyle 07 Ocak 1993 tarihinde 'Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası' takıldı.

Şehit paraşütçüler anısına 16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli bir üsteğmen tarafından 'En Yüksekteki En Büyük Türk Bayrağı Açma' faaliyeti icra edilerek Guiness Rekorlar kitabına giren bir paraşüt atlayışı icra edildi.

Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu korudular ve şu ana kadar 342 şehidi bulunuyor.

Alparslan Ötüken

