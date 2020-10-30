Kombi ve klima servis hizmeti için doğru seçimi yapın

Karşılaşılan ilk firmadan servis hizmeti almak ise, verilecek en yanlış karardır. Diğer yandan profesyonel hizmet vererek, müşteri memnuniyetini kazanmış klima servisi ve kombi servisi seçmek, sene boyunca ısıtma ve soğutma sistemlerinde rahat etmenizi sağlar.

Piyasada kombi ve klima servisi sunan birçok firma bulunur. Bu firmaların içinde; müşterilerini önemseyen ve ekonomik çözümleriyle memnun eden firma seçimi ise, uzun zamana yayılan bir süreçtir. Ancak bu uzun zaman içinde, verimli ve performanslı klima ve kombi hizmetlerinden yararlanmak, bu uzun sürecin karşılığını verir.

Profesyonel Kombi Servisi Hangi Özellikleri Taşır?

Kocaeli ve çevresinde kombi kullanan ev ve işyerleri, herhangi bir arıza ya da farklı bir sorunla karşılaştığında, profesyonel hizmet alabilecekleri servis firmalarından yararlanır.

Cihazların bozulan parçalarının değiştirilmesi, onarılması, tamir edilmesi, bakım ve temizliğinin yapılması, profesyonel teknisyenler tarafından gerçekleştirilir. Kocaeli'nin yerel kombi servisi Arkom Teknik, yetkili ve sertifikalı teknisyenleriyle, kombiniz için gerekli tüm bakım, onarım, tamir, temizlik ve kurulum hizmetini gerçekleştirir.

Kombi servisinde olması gereken nitelikler;

• Teknisyenlerde, mesleki yeterlilik belgesi olmalıdır.

• MYK gaz yakıcı cihazlar servis personeli belgeli olmalıdır.

• Hızlı, güvenilir ve çözüm odaklı hizmet sunmalıdır.

• Müşteri memnuniyeti sunmalıdır.

• İş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uyumlu çalışmalıdır.

Arkom Teknik; mesleki yeterlilik belgeli teknisyenleriyle hizmet verirken, sunulan hizmetler, 6331 Sayılı İş ve Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Gerek evlerde gerekse iş yerlerinde sunulan kombi hizmetlerinde; satış, onarım, tamir, bakım, petek temizliği aynı zamanda ev ve fabrikalardaki kazanların da periyodik bakım ve tamir hizmetleri, profesyonel olarak sunulur.

Klima Servisi ve Altyapısı için Hangi Firmadan Destek Alınır?

Ev ve işyerlerinde sadece klima montajı değil, aynı zamanda klima altyapısının da büyük önemi vardır. Klima altyapı tesisatı oluşturulurken; montaj yapıldığı sırada boruların gizlenmeli ve düzgün şekilde montajın yapılmalıdır. Aynı zamanda klima altyapısı da profesyonel şekilde oluşturulmalıdır.

Kocaeli ve çevresinde bulunan ev ve işyerleri için, profesyonel hizmet veren Kocaeli'nin yerel klima servisi Arkom Teknik, klima altyapı tesisatını özenle gerçekleştirir.

Özellikle tesisatın oluşturulması sırasında kapsamlı şekilde projelendirilen uygulamada; sıva altına bakır boru yerleştirme çalışmaları sırasında tüm ekip, tüm riskleri göz önünde bulundurarak, projeye uygun şekilde çalışmalarını tamamlar.

Kombi ve Kombi Kazanlarında Hangi Sorunlar Oluşabilir?

Kombi cihazının tüm sene boyunca düzgün ve daha verimli çalışması gerekir. Kombiler evlerde sıcak su ve ısınmayı sağlayan, ancak genellikle karmaşık sistemleri olan cihazlardır.

Kombi ve kombi kazanında bir şeylerin ters gitmesi durumunda, yoğun yaşam şartları içinde birçok risk ev tehlike de bu süreçte ortaya çıkar. Kombi cihazında ya da kazanında herhangi bir arıza ya da sorunla karşılaşıldığında, Kocaeli ve çevresinde bulunan ev ve işyerleri için, Kocaeli kombi servisi Arkom Teknik ile iletişime geçebilirsiniz.

Kombi ve kombi kazanlarında olası sorunlar;

• Isıtma ve sıcak su hataları

• Termostat ve sıcaklık hataları

• Elektrik arızaları

• Kombide sıra dışı kokular (kükürt ve benzeri metalik kokular, gaz ve yakıt sızıntısı)

• Kazandan gelen anormal sesler (ıslık, tıkırtı sesleri)

• Yükselen enerji faturaları

• Mavi alev yerine sarı alev çıkması

• Kazan üzerinde ve çevresinde korozyon ya da kurum lekeleri

Kombi kazanları, cihazın güvenli ve verimli çalışması için bir araçtır. Bu yüzden konusunda uzman ve deneyimli, yeterlilik belgesi sahibi teknisyenlerimiz; servis gerçekleştirilmesini engelleyen bir sorun olduğunda, son onarım için bir teklif göndermeden önce sorunu teşhis eder. Tamir edilmesinin ardından, kazanların ömrünü uzatmak için cihaza tam servis verilir.

Klima Servisi Firması Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

İlkbahar ve yaz mevsiminin başlangıcında, klima bakım hizmetlerinden yararlanmak için, profesyonel hizmet sunan firmalar tercih edilir. Tıpkı kombiler gibi, klimalarında karmaşık bir sistemi bulunur ve bu sistemin verimli ve performanslı çalışabilmesi için, periyodik zamanlarda bakımları yapılmalıdır.

Profesyonel klima servisi firmasında;

• Servis sözleşmeleri yanında klima sistemlerinin onarımı için, adil fiyatlandırma politikası

• Kaliteli müşteri hizmetleri

• Gerçek referanslar, bakım ve kontrol için, dikkatli incelemeler

• Müşteriyi koruyan açık, öz ve yazılı garantiler

• Klima bakımı yapmak için gelen teknisyenlerin, profesyonel, deneyimli, sertifikalı olmaları

• Klima sistemlerinin fiziki değerlendirmelerinin yanında onarım ve tamir hizmetlerini de vermesi

Kocaeli ve çevresinde, uzman klima servis sağlayıcısı araştırması yaparken, referanslarını ve yeterlilik belgelerini görebileceğiniz, Kocaeli klima servisi Arkom Teknik, TSE standartlarına uygun olarak, profesyonel hizmet sunar.

Aynı zamanda kapsamlı klima bakım, onarım, tamir, montaj hizmetlerinin yanında yeni klima sistemleri için özel tekliflerle, enerji tasarrufu ipuçlarıyla da hizmet veren teknisyenlerimiz, ev ve işyerlerindeki tüm klima sistemleri için, profesyonel hizmet sunar.

Klima ve Kombi Bakımında Hangi Hizmetler Alınır?

Isıtma ve soğutma sistemleri, her ev ya da işyerinde bulunan en önemli cihazlardandır. Yeni alınan bir klima ya da kombinin montajının yapılmasının yanı sıra hali hazırda olan bir klima ya da kombi cihazının periyodik bakımında belli aşamaların yerine getirilmesi gerekir.

Klima bakımı için;

• Filtre bakımı yapılır.

• Soğutucu sızıntı testi gerçekleştirilir.

• Drenaj bakımı yapılır.

• Elektrikli bileşenler test edilir.

• Soğutma hatlarında yalıtım kontrol edilir.

• Sistemin çalışması kontrol edilir.

• Elektrik bağlantıları kontrol edilerek termostat çalışmasına bakılır.

Kocaeli ve çevresinde profesyonel hizmet veren Arkom Teknik; Arçelik, Beko, LG, Altus, Vestel, Regal, Bosch, Sigma, Siemens, Alarko, Baymak, Airfel, Samsung, Profilo, Midea, Mitsubishi, York, Seg, Demirdöküm gibi birçok marka ve model klima cihazına servis hizmeti sunar.

Kombi bakımı için;

• İlk olarak görsel anlamda kombi cihazı incelenir. Herhangi bir korozyon, sızıntı olup olmadığına bakılır.

• Tüm sistemin doğru çalıştığından emin olmak için; bileşenler kontrol edilerek, kazan içi temizlenir.

• Brülör, ana enjektör, kıvılcım sondası, ısı eşanjörü kontrol edilir.

• Bacanın güvenli şekilde takılıp takılmadığı, baca terminallerinde herhangi bir engellemenin olup olmadığına bakılır.

• Gaz basıncı kontrolü ve ateşleme mekanizması kontrol edilir.

Bir kombi bakım servisi en az 30 dakika sürer. Bu süre kombi cihazın marka ve modeline göre, çıkan sorun ya da sorunlara göre değişkenlik gösterir. Kocaeli ve çevresinde bulunan ev ve işyerlerine profesyonel kombi servisi sunan Arkom Teknik; Demirdöküm, Baymak, ECA, Vaillant, Viessmann, Ferroli, Bosch, İmmergas, Baykan, Alarko, Airfel, Protherm, Buderus, Ariston gibi farklı marka ve modele, profesyonel servis hizmeti sunar.

Kocaeli ve çevresinde; profesyonel kombi, klima, servis, bakım, tamir ve montaj hizmetleri için www.arkomkombi.com linki üzerinden web sitesine ulaşılan Arkom Teknik ile iletişime geçerek, kaliteli ve profesyonel, hızlı servis hizmeti alabilirsiniz.

Müşteri memnuniyetinin, her zaman ön planda olduğu Arkom Teknik, Kocaeli ve çevresinde yetkili servis sertifikası bulunan, uygun fiyat politikasıyla, müşterilerine kombi ve klima bakımında \%25 indirim uygular.

Aynı zamanda servis öncesi ve sonrasında destek hattı, her zaman iletişimde olabileceğiniz bir hizmettir. Üstelik whatsapp hattı ile de iletişim kurabileceğiniz firmada, konusunda uzman ve deneyimli, yeterlilik belgesi ve birçok eğitim sertifikasına sahip teknisyenler hizmet verir.

Kaynak: www.arkomkombi.com