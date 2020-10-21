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Kömür ticareti cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası

Kömür ticareti cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası
Kömür ticareti cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası

Zonguldak’ta Metin Alagözoğulları'nın boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta geçen yıl sattığı kömürün parasını vermediği iddiasıyla Metin Alagözğoulları'nı (56) İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı binasında boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları'nın yakınları katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Kardaş, yaşanan olay nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Kardaş'ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Onur Altındağ
 

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