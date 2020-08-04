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Kömürlükte yangın çıktı, bina sakinleri panik yaşadı

Kömürlükte yangın çıktı, bina sakinleri panik yaşadı
Kömürlükte yangın çıktı, bina sakinleri panik yaşadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, bina sakinleri de büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte, henüz bilinmeyen bir sebepten olayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de büyüyen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada bazı bina sakinleri gözyaşlarını tutamazken, büyük panik yaşadı. Dumandan etkilenen 2 kişi de olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Mehmet Turan Bozdemir
 

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