İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, fabrika inşaatının temeline uçtu. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Akhisar Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Fatma K. (34) yönetimindeki 16 KLS 61 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak fabrika inşaatının temeline uçtu. Kaza sonucu yan durarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ile çocukları Mehmet Emin K. (12) ve Yusuf Poyraz K. (4) yaralandı. Yaralılar anne ve 2 çocuğu olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.