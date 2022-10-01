Kontrolden çıkan araç viyadük ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sapakpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol Köroğlu idaresindeki 06 FY 1072 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, 100 metre sürüklenip, viyadük ayağına çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç sürücüsü Şenol Köroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan A.K ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Ardacan Uzun - Cihan Atik



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