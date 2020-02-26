İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet bir evin bahçesine girerek durabilirken, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Halil Çaldemir (61) idaresindeki 11 EH 727 plakalı otomobil ile Nilüfer Caddesi üzerinde seyir halinde Murat Esen (32) yönetimindeki 11 AAB 214 plakalı ticari kamyonet iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet, Nizamettin Ünal'a ait evin bahçesine girerek kiraz ağacına çarparak boşluğa düştü. Kazada otomobil sürücüsü Halil Çaldemir yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Cem Kaan Toka
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.