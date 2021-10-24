İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan kamyonetin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçeye bağlı Kapaklı köyü yol ayrımında meydana geldi. Selçuk A. (35) yönetimindeki 35 AYF 42 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan Tunahan S. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.